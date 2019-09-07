جوني ديب بـ"فينيسيا السينمائي": المجيء إلى البندقية كان حلما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الممثل الأمريكي جوني ديب، الجمعة، بمسيرة ابنته ليلي روز خلال لقاء مع الصحفيين بمناسبة عرض فيلمه "ويتينج فور ذي باربيريانز" ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي.

وقال ديب الذي شارك في هذا الفيلم إلى جانب الممثلين البريطانيين مارك رايلانس وروبرت باتينسن: "إن العمل في إيطاليا كان دائما تجربة مذهلة"، وأضاف مازحا: "الناس يتكلمون الإيطالية بشكل جيد جدا هنا كما أن الطعام لذيذ".

وبعيدا عن المزاح، أكد الممثل: "المجيء إلى البندقية كان حلما"، مضيفا أن الأمر كان رائعا بالنسبة إليه، إذ حضر إلى هذا المهرجان السينمائي في الوقت نفسه الذي حضرت فيه ابنته ليلي روز.

وقال ديب في إشارة إلى أدوارها في أفلام مستقلة وفرنسية: "كان بإمكانها المشاركة في الكثير من الأفلام التي تدر عليها أموالا طائلة لكن لن تكون على طبيعتها"، مشيدا "بهذه الشابة المذهلة والخيارات التي قامت بها".

وعن دوره في الفيلم "ويتينج فور ذي باربيريانز"، أشار إلى أنه يتعاطف بعض الشيء مع الشخصية القاسية التي يؤديها وهي الكولونيل جول.