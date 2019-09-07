نجوم الطرب يطرحون ألبومات غنائية بطعم البهجة في الصيف

طرح نجوم الغناء والطرب أغنيات مبهجة في الآونة الأخيرة ربما لتتماشى مع أجواء الصيف من كونه فصل انطلاق ومرح.

حيث استحوذ «الهضبة» عمرو دياب، على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي متصدرا «التريند» من خلال إحدى أغاني ألبومه الجديد «أنا غير» «يوم تلات» التي كتب كلماتها الشاعر الغنائي تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعي، وتولى التوزيع الموسيقى الخاص بها أسامة الهندي.

وفسر جمهور «عمرو» كلمات أغنية «يوم تلات» أنها تنطبق على حبيباته، فجملة «شكلها مؤامرة اعشق السمرا» تتحدث عن زينة عاشور الزوجة الثانية لعمرو، وجملة «ولا أعشق البيضا أم خدود حمرا» تتحدث عن الفنانة شيرين رضا زوجته الأولى، وجملة «الحياة حلوة ويا أم روح حلوة» تتحدث عن الفنانة دينا الشربيني التي تربطها علاقة حب بالهضبة حاليا.

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وبدأ الجمهور في نقل الأغنية إلى مستوى آخر من البهجة، وتم تركيبها على فيديو للمشهد الشهير من مسرحية «حزمني يا» حينما ظهر الفنانون محمد هنيدي، ومدحت صالح، وشريف منير في أدوار نسائية، وبشكل طريف، تم تركيب صوت الأغنية مع مشهد الفنان الراحل الكبير محمود عبدالعزيز من فيلم «الكيف» الذي يقابل خلاله الشاعر الغنائي ستاموني.

من جهتها سارت النجمة نجوى كرم على درب الهضبة في أحدث كليباتها «بعشق تفاصيلك» مع المخرج وليد ناصيف، وقالت نجوى في بداية الكليب: «من زحلة لكل لبنان.. ومن لبنان لكل العالم، نقدم هذا الكليب الذى يحمل رسالة بها حب وفرح.. لأن الفرحة بتليق لنا».

صورت «نجوى» الكليب الجديد في عدد من المدن اللبنانية، وأغنية «بعشق تفاصيلك» من كلمات أحمد ماضي، ألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا، ماستر محمد المقهور.

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وطرحت «نجوى» مؤخرا كليب أغنية «ملعون أبوالعشق» من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع على حسون، وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بها بشارع الحمرا في بيروت، وسط أجواء مبهجة مع الجمهور.

أما الفنان مصطفى حجاج فقد طرح أولى أغانى ألبومه الجديد «هتزهزة» بعنوان «آه يا حنان» بكلمات وجدها البعض غريبة، في الوقت الذى أراد «مصطفى» طرح أغنية مبهجة، واجهها البعض بالسخرية من كلماتها وهي: «آه يا حنان آه يا حنان السمك بيحب الليمون وبيعشق الطحينة.. آه يا حنان آه يا حنان والبحر بيجوع بجنون ويا موجة طوحينا.. يا حنان تحت الشماسى راسى عالكراسى حران حنان.. والأغنية من كلمات عنتر هلال، توزيع توما، ألحان محمد يحيى، هندسة صوت هاني محروس.

الألبوم الجديد يتكون من ١٣ أغنية يتعاون من خلاله «حجاج» مع مجموعة كبيرة من الموسيقيين منهم محمد محمدي، أحمد أمين، ناصر الجيل، أمير محروس،عزيز الشافعي، محمد يحيى، توما، عنتر هلال، أحمد إبراهيم، وسام عبدالمنعم، بلال سرور، مصطفى حسن، أسامة عبدالهادي وياسر نور، واستغرق التحضير له ثلاث سنوات.

وفي أجواء صيفية على الشواطئ قدمت إليسا لجمهورها أحدث أغانيها عبر إحدى شركات الاتصالات، وحملت كلماتها الطابع المبهج المحب للحياة، وهي من كلمات تامر حبيب، ألحان إيهاب عبدالواحد توزيع ومكس وديجيتال ماستر على فتح الله، وتقول كلماتها: «لو قلبك غرقان في غرامها.. ليه تستنى؟ اقف قدامها قول وعيد وزيد.. قول عشقان لو نفسنا دلوقتي في حاجة.. ليه نستنى؟ دي تبقى سذاجة، نفذ فورًا.. حالًا.. والآن ما قبل أي حد تاني، ليه نسيتني لو لثواني واحنا بأيدينا نعيش بمزاجنا أحلى كتير ما قبل أي حد تاني.. عيش اللحظة كإنها غنوة ارقص.. اضحك.. افرح من غير حسبان.

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