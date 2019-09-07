اختتام فعاليات الدورة الـ76 لمهرجان "فينيسيا" السينمائي الدولي

تختتم، مساء اليوم السبت، فعاليات الدورة الـ76 لمهرجان "فينيسيا" السينمائي الدولي، والذي يعتبر بوابة مهمة ومؤثرة لموسم الجوائز الكبرى ولا سيما جوائز الأوسكار.

وشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، هذا العام، 21 فيلمًا وسط حضور لافت لأعمال هوليوود، أبرزها: "Marriage Story" للمخرج نوح بومباك، كما ينافس المخرج جيمس جراى بفيلم "Ad Astra" للنجم براد بيت.

كما استقبلت شوارع الليدو العرض العالمى الأول لفيلم "Joker" للمخرج تود فيليبس، وحاز على إشادات واسعة من جانب الجمهور والنقاد، لا سيما أداء النجم خواكين فينيكس، وفيلم "The Laundromat" للمخرج ستيفن سودربيرج، وشاركت المخرجة السعودية هيفاء المنصور، للمرة الأولى على منافسات جائزة الأسد الذهبي بفيلم "The Perfect Candidate"، الممثل العربي الوحيد في المسابقة الرسمية.

ويعقب حفل توزيع الجوائز عرض خاص لفيلم الختام "The Burnt Orange Heresy" للنجمة إليزابيث ديبيكي.

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ويتبع الفيلم قصة تاجر يخطط لعملية سرقة للوحة نادرة لواحد من أكثر الرسامين غموضًا على مر العصور، ولكن جشع هذا التاجر يحركه لأن يصبح مستهلكًا لهذا النوع من السرقات ويتطور الأمر مع خروج أحد العمليات عن السيطرة.

وسبق وأن شارك الفيلم من إخراج الإيطالي جوسيبي كابوتوندي، مرة وحيدة في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2009 بفيلم "The Double Hour" وحصد عنه جائزة الشباب للسينما.

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