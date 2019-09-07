شكرا لقرائتكم خبر عن في تورنتو..جيسيا بيل تروج لـ Limetown مرتديه فستان من Fendi والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية جيسيكا بيل الأنظار نحوها، وذلك خلال حضورها مهرجان تورونتو السينمائي الدولي " Toronto International Film Festival" ، أمس الجمعة. واستطاعت جيسيكا أن تحول الانظار تجاهها أثناء تواجدها في استوديوهات فارايتي ، حيث كانت تروج "بيل" زوجة جاستن تيمبرليك لمسلسلها الجديد " Limetown " . ظهرت جيسيكا بيل البالغة من العمر ( 37 عام ) مرتديه فستان قصير باللون الاصفر ذو أكمام طويلة، وهوواحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Fendi " وهو واحد من أهم و أشهرالدور في العالم ، ووصل سعر فستان بيل إلي 3450 جنيه استرليني . Advertisements

النجمة العالمية جيسيكا بيل

النجمة العالمية جيسيكا بيل

النجمة العالمية جيسيكا بيل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في تورنتو..جيسيا بيل تروج لـ Limetown مرتديه فستان من Fendi لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.