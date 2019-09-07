شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مهرجان مالمو يكشف عن أفيش الدورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج محمد قبلاوى عن أفيش الدورة الجديدة لمهرجان مالمو للسيننا العربية، ومن المقرر أن يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة.

واختار المهرجان فيلم فى عينيا ليكون فيلم الافتتاح، ويأتى ذلك ضمن برنامج الاحتفاء بالسينما التونسية كضيف شرف الدورة، ويُعرض الفيلم فى قاعتى سينما "بانورا" فى الوقت نفسه للسماح لأكبر عدد من الجمهور بالاستمتاع بالفيلم.

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"فى عينيا" إخراج نجيب بلقاضى وإنتاج عماد مرزوق وبطولة نضال السعدي وإدريس خروبى وسوسن معالج، وتدور أحداثه حول رجل تونسى يضطر لترك فرنسا والعودة إلى مسقط رأسه ليتولى رعاية ابنه المصاب بالتوحد بعد سنوات لم يتمكن فيها من رؤيته.