شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد.. أتمنى مروان ابنى يخرجلى رواية.. ونجله: بنشتغل على سيناريو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الكاتب الكبير وحيد حامد سعادته بنجاح نجله المخرج مروان حامد، بفيلم "الفيل الأزرق 2" المعروض حاليا فى السينمات، وأكد حامد خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج "أسرار النجوم" الذى تقدمه المذيعة إنجى على، أنه لا يقيم "شغل" نجله مروان حامد أو جيله، لاسيما أنه يعتبره زميل عمل فقط، موضحاً أن مروان وأبناء جيله لديهم مقومات كبيرة يقدموها إلى السينما، مشيرا إلى أن يشعر بسعادة بالغة عندما يشاهد شغل مروان وزملاءه من المخرجين، ويتمنى من الله أن يوفقهم، خاصة أنه وجيله لديهم مسئولية سينمائية كبيرة، من أجل النهوض بها تاريخياً.

وأشار وحيد حامد إلى أنه لا يفرض العمل مع مروان أو التعاون معه فى أى رواية، موضحاً أنه يتمنى أن نجله مروان يقوم بإخراج أى رواية له خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، عبر مروان حامد نجل السيناريست الكبير وحيد حامد عن سعادته بمكالمة والده ودعمه له، مؤكداً أنه ووالده يعملان على سيناريو جديد من المفترض البدء فى تصويره الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه يفخر بالتعاون مع والده ، خاصة أن الكاتب وحيد حامد قدم العديد من الممثلين والمخرجين إلى الساحة الفنية.