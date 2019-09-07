شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بوصول متابعيها فى إنستجرام لـ100 مليون.. جينفر لوبيز تدعو معجب لحضور hustlers والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة العالمية جينفر لوبيز بوصول عدد متابعى صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام لـ 100 مليون شخص، وهو عدد ضخم جمع محبيها من شتى أنحاء العالم.

ونشرت جنيفر لوبيز مقطع فيديو قصير على صفحتها بموقع إنستجرام لتعلن رسميا وصول عدد المتابعين على صفحتها إلى 100 مليون شخص، مؤكدة أنها ممتنة للغاية للجميع بسبب هذا الكم من الحب والدعم المستمر وأكدت أنهم يمثلون لها الكثير.

وقد فاجأت لوبيز الجميع بأعلانها أنها ستختار شخص واحد ومعه ضيف لحضور عرض فيلمها الجديد "hustlers" المقرر إقامته فى تورنتو.