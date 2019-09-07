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شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجدواى تحتفل بعيد ميلادها.. وبوسى شلبى: العمر كله سعادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية بوسى شلبى على نشر مجموعة من الصور لعيد ميلاد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى الذى احتفلت به أمس، وسط عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.
ونشرت شلبى، صورة بجوار رجاء الجداوى عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "حبيبتى يا رجاء العمر كله سعادة"، بالإضافة إلى صورة أخرى للفنانة رجاء وهى تتوسط نجوم الفن والإعلام.
وتواصل رجاء الجداوى تصوير مشاهدها فى مسلسل "شبر مية" مع النجم أحمد السعدنى حيث تجسد دور والدته خلال الأحداث، ويشارك فى بطولة العمل الفنانة نجلاء بدر والفنان مراد مكرم وأخرون من النجوم.
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