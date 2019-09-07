شاهد أبطال The Rest of Us على السجادة الحمراء فى مهرجان تورنتو السينمائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية هيذر جراهام على حضور عرض فيلم "The Rest of Us"، وذلك ضمن فعاليات "Toronto International Film Festival"، مهرجان تورنتو السينمائى الدولى لعام 2019 والذى تستمر فعالياته حتى 15 سبتمبر الجارى، كما تواجدت بالعرض النجمة الشهيرة جودى بلفور. وانضم إليهم أيضا بقية أعضاء فريق العمل كل من كاتى بيرد نولان وجان مارك فالى وليندساى تابسكوت ودامون دوأوليفيرا وأبيجيل بنوفسكى وصوفى نيليس والمخرجة أيسلينج تشين يى، وكان فريق عمل " The Rest of Us " محط تركيز عدسات المصورين منذ اللحظة الأولى لوصولهم للسجادة الحمراء.

قبل عرض The Rest of Us في تورنتو Advertisements

قبل عرض The Rest of Us في تورنتو

قبل عرض The Rest of Us في تورنتو

قبل عرض The Rest of Us في تورنتو

قبل عرض The Rest of Us في تورنتو

قبل عرض The Rest of Us في تورنتو

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