شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم اللبنانى "جدار الصوت" يحصد 3 جوائز بمهرجان فينيسيا السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد الفيلم اللبنانى "جدار الصوت" إخراج أحمد غصين 3 جوائز دفعة واحدة، خلال عرضه ضمن مسابقة أسبوع النقاد، بمهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، حيث فاز الفيلم بالجائزة الكبرى كأحسن فيلم، وجائزة الجمهور، بالإضافة إلى جائزة أفضل مساهمة فنية.

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الفيلم الذى تشارك قنوات ART فى إنتاجه يقوم ببطولته كل من بطرس روحانا، عصام بوخالد، كرم غصين، سحر منقاره، يعود بنا إلى عام 2006، حيث يتوجه "مروان" إلى الجنوب بحثا عن والده، في الوقت الذي يشن فيه الجيش الإسرائيلي الحرب على لبنان، فيجد "مروان" نفسه محاصرا مع 4 من أبناء بلدته في أحد المنازل، في حين تستقر فرقة من الجيش في الطابق الأعلى من المنزل، وسرعان ما تأخذ الأمور منحى غير متوقع.