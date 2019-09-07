شاهدوا.. مي كساب بالشعر الـ “كيرلي”

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كتب امير فتحي في السبت 7 سبتمبر 2019 02:49 مساءً - تشارك الفنانة المصرية مي كساب بمسلسل جديد وهو “اللعبة”، وستجسّد فيه شخصية “شيماء”، وتتميّز بشعرها الـ “كيرلي”.
الجدير ذكره ان كساب طرحت مؤخرا فيديو كليب اغنيتها “الُبنيه”، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي من ألبومها الجديد “أنا لسة هنا”.
على صعيد آخر، تشارك مي في مسلسل “اللعبة” مع شيكو و هشام ماجد تمهيدا لعرضه في شهر أكتوبر المقبل.
مسلسل “اللعبة” من بطولة هشام ماجد و شيكو، وهو من نوعية المسلسلات الكوميدية، ويشاركهم البطولة أيضا محمد ثروت وأحمد فتحي و ميرنا جميل وعارفة عبد الرسول، من إخراج معتز التوني.
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