القصر الملكي الماليزي ببيان شديد اللهجة ضدّ ملكة الجمال الروسية على خلفية طلاقها من الملك

كتب امير فتحي في السبت 7 سبتمبر 2019 02:49 مساءً - بعد أيام على عودة ملكة الجمال الروسية ​أوكسانا فويفودينا​ للحديث عن قصة طلاقها من ملك ​ماليزيا​ ​محمد الخامس​، إذ نشرت صورة تجمعهما عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرةً إلى أنها في حال كشفت أسباب هذا الطلاق فإنه سيكون مؤلماً، جاءها الردّ ببيان من القصر الملكي الماليزي، وبلهجة شديدة إستنكاراً لكلامها وتصرفاتها.

وجاء في البيان:”يُعرب السلطان محمد الخامس عن أسفه للخيارات الشخصية التي اتخذها في حياته الخاصة والتي تسبّبت في ارتباك الشعب، مما أدى إلى الانشقاق على مواقع التواصل الاجتماعي مدفوع بالشائعات غير الموثوقة”.

وتابع: “قصر كيلانتان مستاء للغاية ويدين نشر الصور الخاصة وجميع المنشورات غير اللائقة عن الشؤون الشخصية والخاصة لصاحب السمو الملكي على مواقع التواصل الاجتماعي. وينكر قصر كيلانتان بشدة جميع التعليقات غير الصحيحة والتشهيرية التي تم نشرها مع الصور”.

وأردف: “من الآن فصاعدًا، قرر قصر كيلانتان الانحراف عن النظام المتبع والرد على التصريحات غير الصحيحة والتشهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح الأمور وتقليل التشويش الذي تسببت به مثل هذه المنشورات بين الناس”.

وكانت ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن السلطان الذي لا يزال حاكم مقاطعة كيلانتان، أكد أنه قد طلق فويفودينا، ولكن القضية كانت محاطة بالكثير من الجدل والغموض، وسط مزاعم تشكيك الملك في أبوة طفله ليون البالغ من العمر 4 أشهر، ورفض القصر الملكي الإدلاء بأي تصريح يخص الأمر”.