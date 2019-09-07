كتب امير فتحي في السبت 7 سبتمبر 2019 02:49 مساءً - مع إنشغال الممثل المصري أحمد فهمي وخطيبته الممثلة المصرية هنا الزاهد في التحضيرات لحفل زفافهما الذي كشفا عن إقامته خلال هذا الشهر دون تحديد اليوم، أكدت مصادر مقرّبة منهما أن الحفل سيقام يوم الأربعاء المقبل.
وأشارت هذه المصادر إلى أن فهمي إختار هذا التوقيت ليكون قبل إنطلاق فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي حيث يرغب عدد كبير من النجوم في حضور حفل الزفاف قبل إنشغالهم بالسفر.
وكانت الزاهد احتفلت بخطوبتها من أحمد فهمي منذ أكثر من عام، وتحظى علاقتهما بإهتمام كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الثنائي قدما معا مسلسل “الواد سيد الشحات” في رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد وأحمد فهمي يحتفلان بزفافهما قبل بدأ مهرجان الجونة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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