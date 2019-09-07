شاهدوا والدة حلا الترك تتحدث عن تعرض ​محمد الترك للسحر.. فهل قصدت دنيا بطمة!

كتب امير فتحي في السبت 7 سبتمبر 2019 02:49 مساءً - أشارت ​منى السابر​ والدة الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ إلى إمكانية تعرض طليقها والد حلا المنتج ​محمد الترك​ للسحر، وجاء ذلك خلال دردشة لها مع المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وقالت:”النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم) قد تأثر بالسحر، من يكون أبو محمد لكي لا يُسحر”.

وتفاعل المتابعون مع كلامها هذا بشكل كبير، إذ أشار البعض منهم إلى أنها تقصد زوجة الترك حالياً الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​.

وكانت أثارت السابر الجدل أيضاً في أثناء هذه الدردشة، بقولها انها لو كانت تملك المال لبقي أولادها معها بدلاً من أن يقرروا العيش مع والدهم حالياً.