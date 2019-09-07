صفاء أبو السعود: هذا سر رشاقتي الدائمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود سر احتفاظها برشاقتها منذ شبابها وحتى الآن

الفنانة المصرية قالت ، خلال لقائها في برنامج “عين” على قناة “الحياة”، إن سر رشاقتها يعود إلى حرصها الدائم على ممارسة الرياضة.

صفاء أكدت أنها تنتمي لعائلة من الأبطال الرياضيين، حيث كان والدها من أبطال مصر في الجمباز، واختها كانت بطلة مصر في الدراجات لمدة سبع سنوات، وشقيقها كان بطل مصر في الملاكمة لمدة أربع سنوات.

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الفنانة المصرية نصحت جمهورها بالاهتمام بالرياضة، حيث أنها إلى جانب حفاظها على رشاقة الجسم، فهي أيضا تخرج كل المشاعر السلبية التي يشعر بها الإنسان وتحسن حالته النفسية.

ومن ناحية أخرى، كشفت صفاء سر استمرار نجاح أعمالها الفنية الموجهة للأطفال حتى الآن، حيث أكدت أن السر يكمن في الصدق في تقديم تلك الأغاني، لأنها قدمتها باقتناع تام منها بسبب رغبتها في أن يحب الأطفال تلك الأعمال.

وكانت صفاء أبو السعود قد حرصت مؤخرا على حضور حفل ختام مهرجان القومي للمسرح في دورته الـ12، والذي أقيم مساء الجمعة 30 أغسطس، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز.