لماذا يرفض إياد نصار نشر صوره مع زوجته؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان الأردني إياد نصار، سر عدم نشر صور له مع زوجته عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”، أنها لا تحب الظهور الإعلامي ولا تفضل نشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أما بالنسبة له فهو لا يحب حالة الاستعراض فحبه لزوجته يحب أن تظل بينهما.

أما عن حرص بعض الفنانين عن عدم نشر صور لأولادهم فقال إن البعض لديه وجة نظر ويخاف، ولكن الله هو الحامي، أما هو فيهتم بنشر صور لأولاده آدام وإيثار، وذلك لترضيتهم لأن هناك تنافس بينهما دائمًا على التقاط صورة معه.

من ناحية أخرى يشارك إياد نصار في تصوير مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، وينتمى العمل لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة، حيث تعاقدت الشركة رسميًا مع النجم إياد نصار لبطولة المسلسل، والفنانات إنجى المقدم ومى سليم وداليا مصطفى وإدوارد، وتجرى الشركة إبرام باقي التعاقدات خلال الأيام المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير، والعمل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.