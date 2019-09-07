مقلب يعيد مناوشات راغب علامة وأحلام في The voice

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدث الفنان اللبناني راغب علامة عن علاقته بالفنانة الإماراتية أحلام في برنامج The Voice في موسمه الجديد.
راغب قال إنه عندما عرض عليه المشاركة في البرنامج أخبروه أن أحلام متواجدة به، فأكد لهم أنه ليس لديه اي مشكلة في تواجد أحلام.
أما عن خلافهما القديم في برنامج Arab Idol، قال، في لقائه في برنامج Trending: “الخلاف مع أحلام تم تضخيمه من وسائل الاعلام والخلاف بيننا فني فقط ومرتبط ببعض العقود وليس هناك أي مشاكل شخصية”.
الفنان اللبناني كشف أن المناوشات بينه وبين أحلام عادت من جديد، بعدما قامت الأخيرة بعمل مقلب به رفض ذكر تفاصيله، وأكد مازحا أنه سيرد لها المقلب في الوقت المناسب، قائلا: “أحلام نفذت مقلب بي، ورح ردلها ياه، أنا راغب علامة والأجر على الله”.
ومن جانبها أكدت أحلام ان علاقتها براغب جيدة، وأضافت: “لن يحدث خلافات بيننا لأن طبيعة البرنامج مختلفة عن السابق، حيث أن التعليق سيكون على الصوت الذي اخترناه بأنفسنا للفريق الذي سنشكله خلال الحلقات تباعا”.
الفنانة الإماراتية أضافت: “كل واحد مننا لديه فريق يعمل عليه، لكن قد يحدث بعض المناوشات في فترة تكوين واختيار الفريق”.
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