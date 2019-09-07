شاروخان يوقع بطولة فيلم جديد.. تعرف التفاصيل الكاملة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شوهد النجم الهندي الكبير شاروخان لآخر مرة على شاشات السينما في فيلم “زيرو” منذ 21 ديسمبر 2018، ولا يزال ينتظر جمهوره فيلمه الجديد، لكن الممثل واسع الشعبية شاروخان الذي صُدم بفشل فيلمه، نفى الانخراط مرة أخرى في أي عمل فني جديد، وأكد أنه لم يستقر حتى الآن على اختيار سيناريو معين.

لكن هناك أخبار سارة لجميع جمهور ومحبي الممثل، لأنه وفقًا للتقارير، فإن شاروخان سيبدأ العمل في فيلم كبير قريبًا، كان هناك العديد من التقارير حول انضمامه للمخرج راجكومار هيراني Rajkumar Hirani، لكن هذا الخبر غير صحيح لأنه سينضم إلى مخرج آخر.

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وفقًا للمصدر، سيبدأ شاروخان العمل في فيلم من إخراج على عباس، أراد شاروخ سيناريو عمليًا، وأخيرًا حصل على السيناريو المثالي.

وفقًا للأخبار، قال شاروخان إن فيلمه سيحقق أكبر نجاح في عام 2020، كان النجم دائمًا مغرمًا بالعمل مع على عباس ظفر ويشعر أنه يحاول إظهار الحركة والعاطفة في أفلامه بشكل صحيح، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في العام المقبل.

كان قرار شاروخان بالتوقف مؤقتًا عن تقديم أية أعمال فنية جديدة، بعد نتائج أفلامه الأربعة الأخيرة، “ديلوالي”، “عزيزي زينداجي”، “فان” و”زيرو” في شباك التذاكر، لكن ليس من الواضح ما إذا كان قرار عدم اتخاذ المزيد من المشاريع، قد ارتبط أيضا بسلسلة الإخفاقات تلك التي ضربته في مقتل.