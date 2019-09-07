والد هنادي مهنا يكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد دخولها المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية هنادي مهنا لأزمة صحية شديدة مؤخرا، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

والد هنادي، الموسيقار هاني مهنا، كشف تفاصيل حالة ابنته، بقوله: “هنادي كانت تعاني من بعض الآلام، وذهبنا بها للمستشفى صباح الخميس وأوضح الأطباء انها تعاني من التهاب القولون”.

وأضاف، في تصريحات صحفية: “هنادي بخير والحمد لله وهي حاليا تتلقى العلاج في المنزل، ومن المقرر أن تلزم فترة راحة لأيام قليلة”.

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وكانت الفنانة الشابة هنادي مهنا قد كشفت أنه بعد تكريمها في مهرجان “همسة” تعرضت لأزمة صحية شديدة، ونشرت صورة ليدها بعد أن علقت بها المحاليل الطبية، وذلك على خاصية “ستوري” بموقع “أنستجرام”.

الفنانة الشابة أرجعت إصابتها إلى تعرضها للحسد، حيث نشرت صورة لسورة الفلق لإبعاد الحسد عنها، وقد تمنى لها جمهورها الشفاء العاجل.

يذكر أن الفنانة هنادي مهنا كانت قد حصلت على جائزة أفضل وجه جديد، عن دورها في مسلسل “زلزال”، وذلك في مهرجان “همسة” للفنون والأدب، والذي أقيم مساء الأربعاء 4 سبتمبر.