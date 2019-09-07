بعدما اختارت العيش مع والدها.. والدة حلا الترك تهاجمها: لو عندي فيلا وفلوس كانت اختارتني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت السيدة منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، لأول مرة على قرار ابنتها بتركها والانتقال للعيش مع والدها المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

والدة حلا قالت إن سبب اتخاذ ابنتها هذا القرار يعود لحالتها المادية، حيث قالت: “هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية، يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني”.

وأكدت أنها تحترم طليقها ولا تقف ضده، مشيرة إلى أنه يحب أولاده لكنه لم يعرف كيف يحافط عليهم، قائلة: “الأشخاص المحيطين به لا يدعونه يعيش بطريقة صحيحة وأنهم ينتظرون ارتكاب الآخرين للأخطاء لكي يتحدثوا عن ذلك”.

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وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة، زوجة والد حلا، قد أكدت مؤخرا أن حلا اختارت أن تعيش مع والدها المنتج البحريني محمد الترك، وأنها تعيش حاليا معها بنفس المنزل.

وظهرت صورة لدنيا وحلا سويا، داخل إحدى المحلات التجارية، وقد كشفت الصورة عن وقوع الصلح بينهما بعدما كانتا قد تبادلتا التصريحات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.