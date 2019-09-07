حكيم يعلَق على أنباء تعرضه لحادث سير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت الكثير من الأنباء عن تعرض الفنان المصري حكيم لحادث سير خطير على طريق السويس، في الساعات الأولى من صباح السبت 7 سبتمبر.

الأنباء أكدت أن الحادث أدى لانقلاب سيارة الفنان المصري، وتم نقله وسائقه إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج اللازم.

حكيم خرج عن صمته ليوضح حقيقة ما حدث، حيث أكد أن سيارته لم تتعرض لحادث، وأن الأمر اختلط على شهود العيان بعد تعرض سيارة أخرى كانت تسير بجواره على الطريق للانقلاب.

الفنان المصري طمأن الجمهور على صحته، حيث قال في تصريحات صحفية لموقع “المصري اليوم”: “أنا بخير الحمد لله، وصحتي زي الفل”.

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وكان الفنان المصري حكيم قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا وسط حضور جماهيري كبير، وذلك بالساحل الشمالي.

الحفل شهد حضور عدد من الشخصيات العامة، والسياسيين، ونجوم الفن، وقدم حكيم خلال الحفل 20 أغنية من أشهر أغانيه، وسط تفاعل جمهوره بالرقص والغناء وترديد كلمات أغانيه معه، وقد حرص على التقاط الكثير من الصور التذكارية مع الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال الفنان المصري حكيم كانت أغنية “متجمعين”، وهي الأغنية الرسمية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي أقيمت في مصر الشهر الماضي.

وقد أحيا حكيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، مساء الجمعة 21 يونيو، في إستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة المطرب النيجيري فيمي كوتيه ، والمطربة العالمية دوبيه من كوت ديفوار، والذين قاموا بغناءأغنية “متجمعين” بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية.