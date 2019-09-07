زوج بريتني سبيرز يسعى لسحب وصاية أبنائها من والدها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت جريدة الديلي ميل البريطانية أن زوج النجمة بريتني سبيرز السابق، كيفن فيدرلاين يسحب وصاية والدها على أبنائه.

وجاء ذلك بعد أن قدم كيفن فيدرلاين طليق بريتني، بلاغًا للشرطة يتهم فيه والد بريتني والذي يدعى “جايمي”، البالغ من العمر 66 عامًا، بالاعتداء الجسدي على ابنهما الأكبر شون.

ويعتقد فريق بريتني الآن أن كيفن يمكن أن يذهب إلى القاضي المسئول عن الوصاية والمحافظة القانونية على أبنائهما شون وجايدن وسحب وصاية جايمي في ضوء الاتهامات.

Advertisements

وكان جايمي، قد احتفظ بسلطة المحافظة لمدة 11 عامًا، حيث تولى إدارة الشئون المالية والحياة اليومية لنجمة البوب منذ طلاقها عام 2007.

وفي البلاغ المقدم ضده، قام والد بريتني سبيرز بتحطيم باب المنزل واشتبك مع ابنه المراهق بالأيدي ودخل معه في مشادة جسدية ساخنة، وعلى الرغم من أنه لم تظهر أي كدمات أو جروح على شون، لكنه أصر على التقدم ببلاغ للشرطة من خلال محاميه الشخصي.

جاء ذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن تعديل اتفاق الحضانة الخاص بالطفلين بين بريتني وكيفن؛ إذ تمت الموافقة على إعادة تقسيم الوقت الذي يقضيانه مع الطفلين، بحيث يقضي معهما كيفن 70% من الوقت وبريتني 30%.