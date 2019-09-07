أول تعليق من نيكي ميناج على قرار اعتزالها الغناء

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انتابت حالة من المفاجأة لجمهور مطربة الراب العالمية نيكي ميناج، بعد قرارها الذي اتخذته، مؤخرا، والخاص بإعتزالها الفن لممارسة حياتها الطبيعية والأسرية.

النجمة العالمية البالغة من العمر 36 عاما، كتبت عبر حسابها على موقع تويتر، والذي يتابعه نحو 20 مليون شخص: “لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة”.

وعزز الإعلان المفاجئ من شائعات تتردد منذ أشهر وتفيد بأن نيكي ميناج حامل، وقالت في يونيو الماضي إنها تخطط للزواج من صديقها كينيث بيتي.

وفي أغسطس، غيرت اسمها على تويتر إلى السيدة بيتي، لكنها لم تذكر إذا كانت قد تزوجت.

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والجدير بالذكر أنه برز نجم ميناج في مجال الغناء قبل 10 أعوام حين غنت ألبومها “الجمعة الوردية”، وحصلت على 6 جوائز موسيقية أمريكية.

وانتاب الجمهور حالة كبيرة من الجدل بعد إعلانها عن اعتزال الفن والتقاعد من أجل عائلتها وحبيبها، ليسيطر الحزن بعد ذلك على متابعيها، الذين أبدوا اندهاشهم من قرارها المفاجئ.

وفي أول رد لها بعد ساعات من قرار الاعتزال، كتبت نيكي ميناج في تغريدة لها عبر تويتر، ردًا على أحد متابعيها، أنه لا تزال تربطها علاقة حب جنونية بجمهورها ومحبيها، واعدة إياهم بأن يحدث نقاشًا فيما بينهم عبر الراديو على قرار الاعتزال، مؤكدة أن تغريدة الاعتزال كانت مفاجأة بالفعل.

يأتي ذلك بعدما، أعلنت نيكي ميناج، الاعتزال والابتعاد عن الأضواء والشهرة بعدما حققت شهرة عالمية في مجال الموسيقى وتحديدا أغاني الراب حيث تربعت أغنياتها على عرش أفضل 100 أغنية للراب.