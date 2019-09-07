سيرين عبدالنور في مرمى النيران بسبب حضن وقبلة لشاب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور لانتقادات قوية بسبب مقطع فيديو جديد، ظهرت فيه الفنانة بين أحضان شاب وسيم.

سيرين ظهرت ترقص مع هذا الشاب بشكل رومانسي، كما منحها هذا الشاب قبلة، عكست قوة علاقته بالفنانة اللبنانية، الأمر الذس وضعها في قفص الاتهام، خاصة أنها دائماً ما تعبر عن شدة ارتباطها وحبها لزوجها، رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة.

وفي الوقت الذي أوضح فانز سيرين أن هذا الشاب هو صديق الفنانة وزوجها المقرب، المصمم اللبناني نادر سركيس، لم تسلم الفنانة من انتقادات النشطاء الذين لم يجدوا تفسير لرقص سيرين الرومانسي معه، لافتين إلى أن رقص الثنائي لم يظهر بشكل يناسب صداقتهما.

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من ناحية أخرى، اثيرت شائعة قوية حول وجود مسلسل جديد يتم التجهيز له حالياً، تشارك سيرين في بطولته أمام الفنان السوري باسل خياط، على أن يكون من إخراج رامي حنا، وإنتاج ايغل فيلمز، وفي الوقت الذي أكدت فيه سيرين مشاركتها في المارثون الرمضاني لعام 2020، لم تصرح بأي تفاصيل حول العمل المنتظر.

يُذكر أن سيرين عبدالنور شاركت في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبدو شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم.