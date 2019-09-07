سيريناي ساريكايا تقع في فخ الموضة بملابس رجالية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي تحاول فيه النجمة التركية سيريناي ساريكايا مجاراة أحدث صيحات الموضة العاليمة، اصبحت الفنانة الشابة مصدر سخرية للنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد آخر ظهور لها بـ«لوك» غريب جداً.

سيريناي ظهرت بـ«شورت» رمادي ضيق جداً أقرب للملابس الداخلية للرجال، ونسقت معه قميصاً مقلماً ذو أكمام طويلة جداً بشكل أخفى كفي يدها، بينما كشف جانب من بطنها، كما انتعلت حذاء رياضي مع جوارب بيضاء رياضية.

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أحمر شفاة سيريناي الصارخ، وابتسامتها اللافتة لم ينقذا الفنانة التركية من كمّ التعليقات الساخرة من إطلالتها، مؤكدين أنها لم تكن موفقة أبداً في اختياراتها.

من ناحية أخرى، تجري سيريناي ساريكايا حالياً بروفات لبدء موسم جديد من مسرحيتها الاستعراضية «أليس في بلاد العجائب» التي تشارك في بطولتها أمام الفنان التركي شكرو اوزيلديز، انيس اريكان، و إيزجي مولا، وغيرهم.

على الجانب الشخصي، انفصلت سيريناي ساريكايا عن حبيبها، الفنان التركي كرم بورسين بعد علاقة عاطفية تجاوزت الـ3 سنوات، بينما لم يكشف الثنائي سبب قرراهما بالانفصال، في الوقت الذي نفى فيه النجمان أن يكون خلافهما بسبب الخيانة.