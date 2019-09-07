يسرا من أولياء الله الصالحين في فيلمها الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل النجمة والفنانة المصرية يسرا، تصوير مشاهدها فى فيلمها الجديد “صاحب المقام” الذى تعود به للسينما بعد فترة طويلة من الغياب، وتجسد شخصية مهمة ومحورية وجديدة عليها وهى من أولياء الله الصالحين وتحاول إنقاذ النجم آسر ياسين بعد وقوعه في مشكلة كبيرة.

وأوشكت الفنانة المصرية على الانتهاء من التصوير ويتبقى لها حوالى شهر ونصف وتنتهى من التصوير ليدخل الفيلم مرحلة المونتاج استعداداً لطرحه فى السينمات.

ويشارك في بطولة فيلم “صاحب المقام”، يسرا، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، والنجم الكوميدى بيومى فؤاد، والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنانة نسرين أمين، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

وكانت آخر أعمال يسرا فيلم “جيم أوفر” مع مى عز الدين الذى عرض منذ 7 سنوات فى السينمات، كما اعتذرت عن مشاركتها فى فيلم “أهل العيب” للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبى، وذلك بعد عدة تعديلات فى السيناريو، وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التى تعرض لها الفيلم.