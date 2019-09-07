شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة تعرض الفنان المصري " حكيم" لحادث سير والان مع التفاصيل

نفت نقابة الموسيقيين في مصر تعرض الفنان المصري حكيم لحادث سير، السبت.

وقال المتحدث باسم النقابة طارق مرتضى وفقا لـ"العين الإخبارية" إن كل ما نُشر عن تعرض حكيم لحادث سير عارٍ تماما من الصحة.

وأضاف: "ما حدث هو أنه أثناء قيادته سيارته على طريق السويس وقع حادث سير لإحدى السيارات التي كانت تسير بجواره، وظن البعض أن حكيم هو من تعرض للحادث"، مؤكدا أن الفنان بخير وبصحة جيدة.

وأشار مرتضى إلى أن فور علم نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بما نٌشر عن حكيم قام بالاتصال به فورا للاطمئنان عليه ليتبين حقيقة الأمر.