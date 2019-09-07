وودي آلن عن اتهامه بالتحرش: من يهاجمني مخطئ

قال المخرج الشهير وودي آلن، الذي يقاطعه الموزّعون في الولايات المتحدة بسبب اتهامات بارتكابه انتهاكات جنسية في التسعينيات، إن الذين يهاجمونه "مخطئون".

وأوضح المخرج الأمريكي في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر": "الناس الذين يهاجمونني يخطئون، لكن الناس يرتكبون الأخطاء على الدوام وهذا ليس بمأسوي، بطبيعة الحال ينبغي عرض فيلمي في الولايات المتحدة ووقف مهاجمتي وإدراك الحقيقة".

وعُرض فيلمه الأخير "إيه رايني داي إن نيويورك" الذي صور عام 2017 وهو من بطولة تيموثي شالاميه وإيل فانينج وسيلينا جوميز، الجمعة، في افتتاح مهرجان دوفيل للسينما الأمريكية، بشمال غرب فرنسا، وسيعرض في السينمات الفرنسية بدءا من 18 سبتمبر/أيلول.

إلا أن "أمازون" ألغت عرضه في دور السينما الأمريكية بعدما جددت ابنة آلن بالتبني في 2018 في خضم حملة #مي_ تو ضد التحرش، اتهامات له بارتكاب انتهاكات جنسية بحقها.

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وتلقى آلن في الفترة الأخيرة دعما من ممثلتين بارزتين هما الفرنسية كاترين دونوف والأمريكية سكارليت جوهانسون بعدما اختار الكثير من المشاهير الابتعاد عنه.

وقال المخرج الشهير في المقابلة: "أحببت جدا العمل مع فريق الفيلم، لقد استمتعنا بوقتنا كثيرا، كانوا فعلا يرغبون في تصوير هذا الفيلم وعملوا بجهد، كل واحد حر بآرائه وبأفكاره"،مضيفاً: "أبلغ الـ83 ولم يبقَ لي الكثير لأعيشه لذا فإن الأمر ليس بهذه الخطورة".

وأكد المخرج في مقابلة أخرى مع محطة "فرانس 5": "لقد تمت تبرئتي مع أدلة تدعم ذلك وتحقيقات أجريت أفضت إلى ذلك.. آمل بأنهم سيدركون يوما ما أنهم ارتكبوا خطأ مؤسفا.. الإنسان يرتكب الأخطاء.. الأمر ليس بمأسوي لكنه مؤسف ويثير الغيظ".

وتابع: "مسيرتي لا غبار عليها، أخوض مجال السينما منذ 50 عاما وعملت مع مئات الممثلات ولم يصدر عن أي واحدة منهن أي كلمة أو شبهة عن تصرف مثير للجدل من قبلي".

واستطرد وودي آلن قائلا: "لقد وفّرت فرص عمل لعشرات النساء في شركتي، وراء الكاميرا وأمامها وكنا ندفع لهن الأجر نفسه مثل الرجال".