فايسبوك تطلق خدمة للتعارف والمواعدة

مقالات مختارة: أطلقت “فايسبوك”، خدمة مجانية للتعارف والمواعدة في الولايات المتحدة، بعنوان “فايسبوك دايتينغ”، كانت أعلنت عنها العام الماضي وأتيحت في بلدان أخرى.

وبحسب “العربية.نت” تسعى الشركة من خلال هذا التطبيق إلى تسهيل التواصل بين أكثر من ملياري مستخدم لهذه الشبكة الاجتماعية في أنحاء العالم. وكتب رئيس المشروع نيثان شارب على مدوّنته “تسمح لكم فايسبوك دايتينغ بالتواصل مع أصدقاء في لوائح أصدقائكم وأشخاص ليسوا في دائرة معارفكم أيضاً”.

“الإعجاب السري“

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ويضم التطبيق ميزات عدة، أبرزها ميزة “الإعجاب السري” الذي يسمح للمستخدمين بالتواصل إذا عبروا سراً عن اهتمامهم ببعضهم البعض.

وأوضح شارب أن “هذا التطبيق لا يعمل تلقائياً إلا إذا اخترتم استخدام تلك الميزة وأضفتم بعضكم البعض على لوائحكم”. وتابع شارب أنه سيكون للمستخدمين القدرة على الإبلاغ عن أي شخص ومنع الأفراد من إرسال صور أو روابط أو مقاطع الفيديو في الرسائل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “فايسبوك” مارك زوكربيرغ لدى إعلانه عن هذه الخدمة العام الماضي، إنها صممت من أجل “علاقات حقيقية طويلة الأمد وليس فقط العلاقات العابرة”. وأشار إلى أن واحدة من كل ثلاث زيجات في الولايات المتحدة تبدأ على الإنترنت وأن نحو 200 مليون مستخدم على “فيسبوك” يصنفون أنفسهم على أنهم عزّاب.

2020 موعد إطلاق المنصة في أوروبا

وأطلقت هذه الخدمة في 19 بلدًا هي الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وغويانا ولاوس وماليزيا والمكسيك وباراغواي والبيرو والفيليبين وسنغافورة وسورينام وتايلاند وأوروغواي وفيتنام، ومن المقرر أن تطلق في أوروبا في العام 2020.