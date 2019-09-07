خاص- معلومات عن النجمة بلقيس قد تصدمك

للمرة الاولى، خاضت النجمة بلقيس تجربة “التدوين المرئي” أو الـ”vlog” حيث كشفت في فيديو مدته تسع دقائق عن 13 معلومة لا يعرفها الجمهور عن جوانب حياتها.

وغاصت بلقيس في الـ Vlog عن بعض أجزاء من أنشطة شخصية قامت بها في حياتها، حيث اختارت ان تتحدث في مواضيع تخاف منها مثلاً كالمرتفعات أو السلالم. وتابعت ممازحة ومبتسمة في آن “باستثناء حالة واحدة وهي سلم الشهرة والنجومية”.

معلومة أخرى قد تصدم جمهور بلقيس وهي انها كانت مدمنة سباق السيارات ولكن في أحدى المرات عندما تعرضت لحادث ثم تعافت قررت ان لا تخوض هذه التجربة.

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بلقيس كشفت الى أنها تتمتع بحالة غريبة وهي “الخيال الواسع جداً”، فدائماً ما يأخذها خيالها بالقصة الى أماكن بعيدة جداً ولكن لا تتجاوز الواقع لتصل الى مرحلة الكذب.

بلقيس اشارت أيضاً الى انها فاشلة في السباحة لانها تخاف من البحر وأنها كانت مدمنة على الافلام هندية، بالاضافة الى أمور أخرى ستكتشفونها عندما تشاهدون الفيديو.

اختارت بلقيس أن تتحدث عن 13 معلومة فقط، وحول اختيارها لهذا الرقم بالتحديد قالت “لأن 13 رقمي المفضل”.

إذاً شاركت بلقيس بشكل مباشر وواقعي عبر شاشة الكاميرا بعضاً من أحداث حياتها، حيث تخطى الفيديو حتى كتابة هذه السطور أكثر من 35 الف مشاهدة خلال ساعات قليلة. فهل ستعاود بلقيس التجربة مرة جديدة وتكشف عن أجزاء من حياتها الفنية؟