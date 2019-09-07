يوسف الخال يطلق صرخة بوجه هؤلاء.. “اللي مش عاجبه يفلّ”

آراء عديدة يشاركها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم، منها ما تلقى إعجابًا وتأييدًا من بعض المتابعين، وأُخرى تكون معاكسة لآراء البعض الآخر، الأمر الي يعرّض صاحبها للهجوم والانتقاد وفي معظم الأحيان لحملات سيّئة.

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ولعلّ أبرز الآراء المؤثرة بالفعل هي تلك الصادرة عن شخصيات معروفة مثل النجوم والفنانين، إذ لدى كلّ منهم جمهور ضخم وواسع، منتشر في جميع أنحاء العالم، كلّ منهم يعتبر نجمه “قدوة” له ويقتنع بكل ما يصدر عنه.

وفي ما يتعلّق بالنجوم اللبنانيين بالتحديد، سجّل الممثل يوسف الخال موقفاً لافتاً بعد ان خرج عن صمته ووجّه رسالة لكل الكارهين لحال لبنان من خلال تصريحاتهم المسيئة للبلد، حيث قال في تغريدة على حسابه عبر موقع تويتر: “اللي مش عاجبه لبنان يفلّ منّه ومن جباله ومن بحره ومن زبالته ومن فنّه ومن شاشاته.. نحن فينيقيين لبنانيين أصلاً ومبسوطين فيه ورح يتحسن شوي شوي إذا اللي متلنا بقيوا فيه. من الرب نطلب”.وقد لاقت هذه التغريدة إعجابًا وتأييدًا كبيرين من المتابعين الذي أثنوا على كلام الخال وأكدوا أن لبنان سيبقى البلد الأجمل ومقصدًا للسياح من كافة الدول.

من جهة أخرى، بدأ “الخال” تصوير مسلسل جديد بعنوان “لو ما التقينا”، المؤلف من ثلاثين حلقة، سيجمعه مع نخبة من الممثلين نذكر منهم: سارة أبي كنعان، يوسف حداد، فيفيان أنطونيوس، طوني عاد، نتاشا شوفاني، ميرنا مكرزل، فيصل اسطواني، جوزف حويك، عماد فغالي، لارا خوري، جو يوسف، جاين قنصل، مارسيل جبور، قاسم منصور، شادي عرداتي، روميو الهاشم، بيدرو غانم، ميشال شوفاني. والمخضرمون، ختام اللحام ، رندا كعدي، نوال كامل، نعمة بدوي وعصام الأشقر. كتابة ندى عماد خليل، إخراج ايلي الرموز، منتج منفذ المخرجة كارولين ميلان، وانتاج شركة Gold Films.