مُذيعة تهاجم ميغان ماركل: منافقة ولا تليق بالعائلة الملكية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت المذيعة التلفزيونية كاتي هوبكنز وهي تهاجم دوقة ساسكس ميغان ماركل في لقاء مع برنامج "60 دقيقة" على القناة التاسعة للتلفزيون البريطاني.

فقد نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تصريحات كاتي هوبكنز وهي تتهم ميغان بالنفاق وتتطالبها بالابتعاد عن العائلة الملكية؛ لأنها لا تليق بهم.

وأثارت مقاطع الفيديو التي نشرت من هذه الحلقة انتقادات المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي وأظهروا تعاطفهم مع ميغان وهاجموا هوبكنز، مؤكدين أن وجهة نظرها لا تمثل البريطانيين.

وقدمت كاتي نفسها في اللقاء التلفزيوني بأنها أكبر وأهم شخص في بريطانيا، وصرحت للصحيفة أن البريطانيين سئموا من نفاق ميغان التي توعظ الناس دائمًا وخاصة في موضوعات الحفاظ على البيئة وفي الوقت نفسه تستقل هي طائرات خاصة، مشيرًة بذلك إلى الانتقادات التي تلقاها الزوجان الشهر الماضي لأخذهما أربع طائرات خاصة في 11 يومًا فقط أثناء سفرهما إلى مدينتي إيبيزا ونيس لقضاء عطلات فاخرة مع ابنهم أرشي، وقالت إن ميغان تطالب الجميع بالحفاظ على خصوصياتها وتقوم هي بنشر تفاصيل حياتها بشكل مستمر على وسائل التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وانتقدت كاتي ايضًا الأمير هاري وقالت إنه كان شخصًا مثيرًا للاهتمام ولكنه الآن يشبه والدة زوجها وهي ميتة.

وعادت لتنتقد أسلوب ميغان في ارتداء الأزياء حيث علقت على ظهورها بفستان بكتف واحدة وقالت إنها لا تجيد اختيار ما ترتديه؛ فهي دائمًا ترتدي ملابس سيئة بحثًا عن التوهج والشهرة ليس أكثر.

واضافت هوبكنز خلال اللقاء أن كل ما أرادته ميغان هو الحصول على حبيب من المشاهير كالأمير هاري؛ لأنها شخصٌ غير مهم على الإطلاق، وأنها حققت مبتغاها ولكنها لا تزال إنسانة منافقة.

وأظهر مقطع الفيديو قيام هوبكينز بالتحدث مع أحد المعجبين خارج قصر باكينغهام حيث قال لها: "لا يوجد شيء خاطئ بميغان ميركل" فقامت بالاستهزاء ووضع يديها على خصرها وقالت: "لا يوجد بها شيء صحيح أيضًا"، وهاجم المتابعون تعليقات هوبكنز ووصفوها بالشريرة والمثيرة للاشمئزاز.