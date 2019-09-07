مادلين طبر: أختار منى زكي لتجسيد شخصيتي في فيلم.. ودينا الشربيني نجمة صاعدة بشدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدت الفنانة اللبنانية مادلين طبر سعادتها بتنصيبها كرئيس شرفي لمهرجان همسة للآداب والفنون، مشيرة إلى أنها تعدُّ المرة الأولى التي يتم اختيارها بهذا المنصب، بينما سبق وتم اختيارها كرئيس لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات.

وقالت مادلين في تصريح خاص لـ"فوشيا": "إطلالتي اليوم من تصميم محمود غالي، وأنا من وضعت المكياج الخاص بي".

وبسؤالها عن حقيقة وجود "مافيا" في الوسط الفني قالت طبر: "ليس من المقبول أن كل شخص يواجه صعوبة في مجاله يقول إن به مافيا، وفي أي مجال عندما ينجح أي شخص سيجد أمامه أكثر من مافيا وليس مافيا واحدة".

وعن الفنانة التي تريد أن تجسد قصة حياتها في عمل فني قالت إن "منى زكي تستطيع، ولكن الفنانة التي ترى أنها صاعدة بقوة هي دينا الشربيني التي تتلون حسب الدور وتألقت في مسلسل زي الشمس، وفي النهاية الاختيار سيكون حسب المرحلة العمرية".

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وبسؤالها عن جديدها الفني قالت: "أحضر لفيلم سينمائي مع المخرج محمد حمدي، كما يوجد فيلم قصير انتهيت منه وهو في مرحلة الميكساج حاليًا، ويحمل اسم حضن وبس".