حكيم يطمئن جمهوره عبر "فوشيا" ويوضح حقيقة تعرضه لحادث سيرٍ مروع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الفنان المصري، حكيم، لحادثٍ مروريٍ على طريق السويس، خلال الساعات الأولى من صباح السبت، إذ تلقت غرفة عمليات المرور، إشارةً من الخدمات المعنية بطريق السويس، مفادها وقوع حادث انقلاب سيارة.

وبالانتقال والفحص، تبينَّ أنَّ سيارةً كانت تصير على الطريق وانقلبت لتصطدم بعدها بسيارة الفنان حكيم، ويتعرض لإصاباتٍ طفيفة، أجريت له على إثرها الإسعافات اللازمة في موقع الحادث.

وطمأن حكيم جمهوره في اتصالٍ خاص مع "فوشيا"، على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مروري على طريق السويس شرق العاصمة المصرية القاهرة، مؤكدًا أنّه بصحة جيدة.

وقال حكيم لـ"فوشيا" إنَّ سيارته لم تتعرض للانقلاب كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأنَّ الأمر التبس عليهم، إذ أنَّ سيارته كانت تسير بجوار السيارة التي تعرضت لحادث الانقلاب وأحدثت ارتباكًا في حركة السير.

وأكد أنَّ تواجده في مقر الحادث أوهم الجميع بأنه بطل الحادثة وخاصةً أنَّ السيارة المنقلبة اصطدمت بسيارته، مشيرا إلى أنه تم إجراء الإسعافات اللازمة له سريعا.

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ولفت إلى أنه فوجئ بتداول صورٍ لسيارة على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقين عليها بأن سيارته انقلبت به على طريق السويس وهذا غير صحيح فالسيارة التي انقلبت سيارةٌ كانت تسير بجواره على الطريق.

وأحيا حكيم مؤخرًا حفلاً في الساحل الشمالي بحضورٍ جماهيري كبير أغلبه من الشباب، بالإضافة لعددٍ من الفنانين والشخصيات العامة ورجال الأعمال.

وكان آخر أعمال الفنان حكيم أغنية افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية "متجمعين"، والتي تم تقديمها بثلاث لغات وهي العربية والإنجليزية والفرنسية.