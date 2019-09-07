Adele تستعد لطرح ألبومها الجديد بعد فترة صعبه من طلاقها

واشنطن- لايف ستايل
تستعد المغنية العالمية Adele، لطرح ألبومها الغنائى الجديد خلال الفترة المقبلة، بعدما عاشت فترة صعبة على مدار الأشهر الماضية عقب طلاقها من سيمون كونيكى.
ويبدو أن النجمة العالمية صاحبة ألبوم Hello تستعد للكشف عن تفاصيل حياتها التى عاشتها الفترة الماضية فى بعض أغانيها الجديدة، بحسب تصريحات من مدير أعمالها لصحيفة People الذى أكد على ان النجمة صاحبة الـ 31 عاماً تعيش أيام أفضل حالياً من تلك الفترة التى كانت سبب كبير فى اختفائها عن الساحة.
ومن المرجح أن يضم الألبوم الجديد الذي سيأتى بعنوان perky as hell العديد من الأغانى المرتبطة بالعاطفة والتى تميزت بها النجمة فى البوماتها السابقة والتى طرحتها فى عمرها الـ 19 و الـ 20 والـ25 والذى لن يختلف كثيراً فى الألبوم الجديد الذى يأتى وهى بعمر الـ 31.
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