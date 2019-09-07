ابن فؤاد المهندس يحكي عن الأيام الأخيرة في حياة "الأستاذ"

تحلّ الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول، ذكرى ميلاد نجم الكوميديا الفنان الكبير فؤاد المهندس الذي ترك بصمة في عالم الفن، وكان محور حديث لم ينتهِ من جيل إلى جيل، ولم ينسَ الشباب كلماته الضاحكة إلى الآن.

وُلد فؤاد المهندس في 6 سبتمبر/ أيلول 1924، وتوفى في 16 من نفس الشهر عام 2006 عن عمر يناهز 83 عامًا إثر أزمة قلبية، تاركا رصيدا عظيما من الأعمال الفنية.

كشف نجل الفنان فؤاد المهندس، في أحد اللقاءات التلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، عن الأيام الأخيرة في حياة والده، مؤكدًا أنه تعرض لأزمة اضطرته للابتعاد عن والده، وكان لذلك البُعد أثر كبير في حياة والده، لدرجة إصابة فؤاد المهندس بالمرض والبكاء المتواصل.

وقال نجل المهندس: «كنت حاسس إنه هيتوفى ويحصله حاجه، كان تعبان وأنا مش موجود دي تعبته جدًا شوفته كان بيعيط لأننا قريبين من بعض، هو كان بيعيا أنا أعيا، أول ما حصلت مشكلة معايا حسيت إنه مش هيقدر وهيموت».

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وتابع: «الأستاذ توفي وأنا بعيد عنه، كنا قريبين أوي من بعض، وكنت حاسس هيحصله حاجة وأنا مش معاه»، مؤكدًا أن الراحل كان الأب الحنون والحازم في قراراته والملتزم إلى أقصى الدرجات في تربيته لأبنائه.

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