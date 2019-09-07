واشنطن- لايف ستايل
انتهى القائمون على فيلم Batman الجديد من كتابته، الذى سيقوم النجم العالمى روبرت باتينسون ببطولته ، على ان يبدأ تصويره بداية من أكتوبر المقبل على أن يعرض فى مايو عام 2021 فى دور العرض السينمائى.
ومن المقرر أن يقوم المخرج العالمى مات ريفز، بإخراج الجزء الجديد من الفيلم، بعد اختيار باتينسون لتجسيد الشخصية الشهير بعد انسحاب الممثل العالمى بن أفليك مؤدى شخصية "باتمان" السابق الذى انضم لاحقاً الى طاقم عمل انتاج الجزء الجديد.
روبرت باينسون صاحب الـ 32 عاما، اشتهر فى سلسلة الأفلام الشهيرة Twilight التى بدأ عرضها عام 2008، بالإضافة الى ظهوره فى سلسلة أفلام Harry Potter، والعديد من الأعمال الدرامية، كما تنتظر شاشات السينما عرض فيلمين له العام المقبل هما Waiting for the Barbarians، و The Devil All the Time.
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر روبرت باتينسون يلعب دور البطولة لفيلم Batman لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.