"It: Chapter Two" يستعد لصدارة شباك التذاكر الأمريكي

تستقبل صالات السينما الأمريكية، اليوم الجمعة، الجزء الثاني لفيلم الرعب "It: Chapter Two"، الذي يسعى لصدارة شباك التذاكر المحلي.



ويواجه البوكس أوفيس الأمريكي تراجعا حادًا في إيرادات الأفلام لشهر أغسطس الماضي، خاصة عقب طرح فيلم "Angel Has Fallen" للنجم جيرارد باتلر، والذي لم يتمكن سوى من اقتناص 45 مليون دولار في أسبوعين

وتوقعت الشركة المنتجة أن يسجل فيلم "It: Chapter Two " افتتاحية بشباك التذاكر المحلي تقدر بنحو 110 ملايين دولار، وعلى الرغم من أن هذه الأرقام التقديرية أقل بكثير من افتتاحية الجزء الأول الصادر قبل عامين، إلا أن استديوهات "وارنر بروس" تعول على الحملة التسويقية للفيلم، والتي من شأنها أن تزيد مبيعات التذاكر.

تدور أحداث الفيلم، المستندة حول رواية للكاتب الأمريكي ستيفن كينج، بعد سبعة وعشرين عامًا من لقاء "نادي الخاسرين" مع بيني وايز، المهرِّج المرعب، يقرر أعضاء النادي تجميع أعضائه، والعودة إلى مسقط رأسهم لمواجهة (الشيء ) من جديد.

ومن بطولة جيسيكا شاستاين، بيل سكارسجارد، جيمس مكافوي، صوفيا ليليز، جيدين ليبرهير، بيل هادير، ﺗﺄﻟﻴﻒ جاري دوبرمان، ﺇﺧﺮاﺝ آندي موشيتي.

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يُشار إلى أن الجزء الأول من فيلم "It" صدر عام 2017، وحقق 123 مليون دولار في افتتاحية عطلة نهاية الأسبوع، فيما تخطت إيراداته الكلية حاجز 700 مليون دولار عالميًا.

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