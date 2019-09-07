رجاء الجداوي تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن والإعلام

احتفلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، مساء أمس، الجمعة، بعيد ميلادها الـ 80، وذلك وسط كوكبة من نجوم الفن والإعلام.
ويشار إلى أن حرص على حضور عيد الميلاد كل من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة دلال عبدالعزيز، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة عبير صبري، الفنانة نبيلة عبيد.. وآخرون.
ويذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي قدمت خلال مشوارها الفني الكبير مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التليفزيونية والسينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا.
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