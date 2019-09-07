الفيلم التونسي "أريكة في تونس" يفوز بجائزة مسابقة "أيام فينيسيا"

حصد الفيلم التونسي "أريكة في تونس" للمخرجة منال العبيدى، بجائزة تصويت الجمهور في مسابقة "أيام المخرجين في فينيسيا" على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الدورة الـ76.
تدور أحداث فيلم "أريكة في تونس" في إطار كوميدي، حيث يصور حياة أحد الخبراء في علم النفس والذي عاد بعد نشأته في باريس إلى تونس لبدء ممارسة عمله.
وفي سياق متصل، منحت لجنة تحكيم "أيام فينيسيا" ويترأسها المخرج كريم عينوز، الفيلم الجواتيمالي "The Weeping Woman" للمخرج جيرو بوستامانتي، جائزة أفضل فيلم في المسابقة.
تدور أحداث الفيلم حول جنرال متقاعد يدعى (إنريكي)، كان مشرفا على مذبحة جماعية وقعت في جواتيمالا منذ 30 عاما، ولكن عندما يتم مقاضاته في الجريمة، يخبر الجميع أن روح (المرأة الباكية) قد عادت لتطارده.
كما حصد المخرج البولندي يان كوماسا، جائزة أفضل فيلم أوروبي عن فيلمه "Corpus Christi".
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