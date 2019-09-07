تصريحات كريم عبدالعزيز مع "كرارة" في برنامج "سهرانين"

صرح الفنان كريم عبدالعزيز خلال حواره في برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، المعروض على قناة "أون إي" بعدد من التصريحات نرصدها لكم في هذا التقرير:

- أديت مشهد وعمري ثلاث سنوات، مع الفنان عادل إمام ولبلبة.

- قدمت دورا مع عادل إمام وسعاد حسنى وسعيد صالح فى فيلم "المشبوه"، وقالولي إحنا عاملين عصابة وبنلعب وضحكوا عليا.

-وتابع "كنت طفل، ولا فاهم حاجة، والفيلم من أعظم أفلام السينما.. ياه لو كنت أوعى إنى بمثل مع الأسماء دى ساعتها".

- كنت مخطئا فى قلة ظهوري بالإعلام، "مش عارف والله أنا مقل ليه.. بس يمكن عشان أنا مش من نوعية الناس اللى تحب تطلع تقول أنا أكلت إيه وشربت إيه وتحب تعمل إيه، بحب اتكلم بأفلام".

- بعد تخرجي بشهرين فقط اتصل بي مروان حامد كي يدعوني للتمثيل مع المخرج شريف عرفة في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" للفنان الراحل أحمد زكي، وتشرفت بأني عديت في كاميرا مثل أمامها أحمد زكي.

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- المخرج شريف عرفة أعطاني أقوى مشهد للفنان أحمد زكي في الفيلم كي اتمرن عليه وأول مشهد لي في الفيلم أمام أحمد زكي لم أتحدث بسبب الرهبة، وأول لما بصيت في عين أحمد زكي كنت عايز أروح.

- أنا بحب قعدة البيت ولا أخرج كثيرا، وأحب الأطفال، والجواز هدنا عن الأول بكتير.

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