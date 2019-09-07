شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ينتهى من تسجيل أولى أغانى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم تامى حسنى من تسجيل أغنية من أغنيات ألبومه الجديد، مطالبا من جمهوره الدعاء له بالتوفيق.

وكتب حسنى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "لسه مخلص تسجيل أغنية من ألبومى الجديد دعواتكم، متابعا مين هيسخن كده وينزل الجيم يتمرن أو يتمرن فى البيت على فكرة أنا كتير بتمرن فى البيت وبطلع بنتيجة حلوة جدا".

Advertisements

يشار إلى أن النجم تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" المقرر عرضه فى شهر أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشه بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانه ويزو، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر النجم تامرحسنى فيلم آخر بعنوان "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.