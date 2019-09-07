شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. "ولاد رزق 2" يقفز لـ87 مليوناً خلال 29 يوم عرض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز والنجم عمرو يوسف، يحصد إيرادات ضخمة منذ انطلاق عرضه، حيث حق أمس الجمعة مليونا و23 ألف جنيه، ليكون إجمالى ما حصده الفيلم حتى الآن 87 مليونا و640 ألف جنيه، خلال 29 يوماً فى السينمات.

يشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.