شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تنفى تعرض حكيم لحادث على طريق السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت أخبارا فى الساعات الماضية عن تعرض المطرب حكيم لحادث سير على طريق السويس فجر السبت، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من طريق السويس، حيث ظهرت بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعى لسيارة "سيلفر" اللون مهشمة ونسبها رواد مواقع التواصل الاجتماعى للمطرب حكيم.

ومع تحرى الدقة تبين أن المطرب حكيم بخير وبصحة جيدة، ولم يتعرض لحادث، حيث إنه كان يسير بالفعل على طريق السويس بسيارته الحمراء وقت وقوع حادث لسيارة كانت تمر بجوار سيارته، واختلط الأمرعلى الجمهور.

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حكيم

وبسؤال المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى أكد، لـ"الخليج 365"، أن حكيم بخير وبصحة جيدة وأن ما تردد ليس له أساس من الصحة، وأن حكيم فى منزله حالياً ولم يتعرض لأى حادث، موضحاً أن سيارة أخرى تسير بجانبه لونها "سيلفر"، هى التى تعرضت لتلك الحادث وانقلبت وتهشمت.

كان حكيم قد طرح خلال شهر يونيو الماضى أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية "متجمعين"، وتم تقديمها بثلاث لغات "العربية – الإنجليزية – الفرنسية" وغنى المطرب حكيم الجزء العربى بها.

"متجمعين" كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، وإنتاج شركة "سينرجى".