شاهد تيزر الحلقة الرابعة من الموسم الخامس لـ Peaky Blinders قبل عرضها غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل الدراما والعصابات الشهير Peaky Blinders التيزر الرسمى للحلقة الرابعة من الموسم الخامس المقرر عرضها غداً الأحد فى التاسعة مساءً عبر شبكةbbc الإنجليزية. ويسرد الموسم الخامس من المسلسل الشهير حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، بعد أن تولى تومى شيلبى منصب عضو فى البرلمان عن مدينة برمنجهام.

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