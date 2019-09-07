شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يحقق 160 مليون جنيه فى 8 أشهر.. ويعلن تفاصيل فيلم 1919 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم كريم عبد العزيز عن تفاصيل فيلمه الجديد 1919 المأخود عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد مراد، الذى يعد التعاون الثالث بينهما بعدما قدما سوياً جزئين من فيلم "الفيل الأزرق"، والذى اقترب جزأه الثانى المعروض حاليا فى دور العرض من تحقيق 100 مليون جنيه فى شباك التذاكر.

ويعد "1919" هو التعاون الثالث بين كريم عبد العزيز وبين المخرج مروان حامد، من إنتاج شركة "سينرجى" تحت إشراف أحمد بدوى مدير عام الشركة، ومن المقرر أن يشارك فى بطولة الفيلم بجانب كريم النجم أحمد عز، وهو الفيلم الذى تدور أحداثه وقت الاحتلال الإنجليزى.

وفى سياق آخر، حقق النجم كريم عبد العزيز 160 مليون جنيه فى شباك التذاكر خلال 8 أشهر فقط، حيث حقق 64 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضى بفيلمه "نادى الرجال السرى"، والذى طرحه فى إجازة منتصف العام الماضية، وشارك فى بطولته ماجد الكدوانى وغادة عادل، وبيومى فؤاد، إخراج خالد الحلفاوى.

كما حصد 96 مليون جنيه حتى الآن بفيلمه "الفيل الأزرق 2" الذى يعرض حاليا، من إنتاج شركة "سينرجى"، إذ أوشك الفيلم على تحقيق 100 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة، ويعد أول فيلم فى تاريخ السينما المصرية يحقق ذلك الرقم فى شباك التذاكر، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، هند صبرى، إياد نصار، شيرين رضا، وآخرون، إخراج مروان حامد.