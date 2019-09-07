شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وائل كفورى يحيى حفلا غنائيا فى قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب اللبنانى وائل كافورى، مساء اليوم السبت، حفلا غنائيا، فى قبرص، وذلك على هامش الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية والأجنبية فى موسم الصيف.

يذكر أن النجم اللبنانى أحيا مؤخرا حفلا ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن، فضلا عن مشاركاته فى عدة حفلات عربية كبرى، أبرزها حفلا غنائيا يوم 14 يوليو فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

وطرح كفورى مؤخرا أحدث أغنياته "استشبهت فيكى"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتى حققت نجاحا كبيرا، حيث حصدت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.