شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الخال: اللى مش عاجبه لبنان يمشى منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الفنان اللبنانى يوسف الخال، فى تغريدة له على حسابه الرسمى بـ"تويتر"، "اللي مش عاجبه لبنان يفل منّه "يمشى"، ومن جباله ومن بحره ومن زبالته ومن فنّه ومن شاشاته، وقد نشرت الوكالة الرسمية الوطنية للإعلام التغريدة.

وأضاف الخال ، ردا على منتقدي الأوضاع في لبنان، " نحن فينيقيين لبنانيين أصلاً ومبسوطين فيه، ورح يتحسن شوي شوي إذا اللي متلنا بقيوا فيه. من الرب نطلب".

يذكر أن الفنان يوسف الخال سبق أن خاض تجربة تقديم البرامج التليفزيونية منخلال برنامج " هزى يا نواعم" على قناة lbc.