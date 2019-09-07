شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شفيق يضع الموسيقى التصويرية لفيلم "ديدو" لـ كريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى محمد شفيق إنه يعمل حالياً على وضع الموسيقى التصويرية لفيلم كريم فهمى الجديد "ديدو" من إخراج عمرو صلاح، موضحا أنه سعيد بالعمل فى الفيلم.

وأضاف شفيق لـ"الخليج 365" أنه يتمنى أن تنال الموسيقى إعجاب الجمهور بعد طرح الفيلم لأنه يقدم موسيقى جديدة ومختلفة ومتنوعة، ودويتو جديد مع كريم فهمى وحمدى الميرغنى داخل أحداث العمل.

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فيلم "ديدو" من بطولة كريم فهمى، والفنان هدى المفتى، وأحمد فتحى، وحمدى المرغنى، ومحمد ثروت، ورفع الفيلم شعار "أرجوك لا تفعصنى سهوا".

تدور قصته فى إطار لايت كوميدى، حول فكرة "عقلة الأصبع"، والفيلم من تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.

ويضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.