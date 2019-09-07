مسئولون بـ"الموسيقيين": "نحاول التواصل مع حكيم وعلمنا أنه بخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول تعرض الفنان حكيم، لحادث سير على طريق السويس، وقال البعض إن سيارته تعرضت لانقلاب وتم نقله إلى المستشفى، بينما أشار آخرون إلى أن السيارة التي انقلبت لم تكن لحكيم ولكن كانت تسير إلى جواره.

وحاول "الخليج 365" التواصل مع حكيم، ولم يحصل على رد، وأجرى عدة اتصالات بنقابة الموسيقيين، وعلى رأسهم وكيل النقابة الفنانة نادية مصطفى، والفنان خالد بيومي أمين صندوق النقابة وسكرتير عام اتحاد النقابات الفنية، والمستشار الإعلامي للنقابة طارق مرتضى، وأكدوا أنهم حاولوا الوصول لحكيم دون جدوى.

وقال مرتضى إنه ليس لديه أي معلومات عن الحادث، مؤكدا أن حكيم يقود سيارته بسرعة هادئة جدا، ولا يتعدى الـ 80 كيلو متر في الساعة، مضيفا "حاولت الاتصال هاتفيا بحكيم لكن كل أرقامه مغلقة".

Advertisements

وقالت الفنانة نادية مصطفي عضو نقابة المهن الموسيقية، إن أعضاء النقابة يحاولون التواصل مع حكيم للاطمئنان عليه والتأكد من صحة الخبر أو نفيه.

في حين أن خالد بيومي أكد لـ"الخليج 365" أن وصلته معلومات من مصادر موثوقة ومُقربة من حكيم أنه بخير وأنه بالفعل تعرض لحادث ولكن حالته مُطمئنة وغادر المستشفى، لكن حتى الآن لم يتمكن من الحديث معه للتأكد من صحة ما قيل.